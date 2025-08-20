Torcedor do Botafogo é espancado na saída de estádio e fica em estado grave no Rio

Caio Richard, de 24 anos, torcedor do Botafogo, está internado em estado grave após ser espancado na saída do Estádio Nilton Santos, na noite do dia 14 de agosto. Testemunhas relataram que o ataque aconteceu quando um amigo se afastou para comprar bebida. A família de Caio está inconformada: "Eles estão aí soltos e meu filho está lá naquela cama, cheio de aparelhos, tentando sobreviver”. Os agressores fugiram após o ataque e o caso está sendo investigado pela delegacia de Piedade. Os agentes buscam câmeras de segurança que possam ter registrado o crime e já começaram a ouvir testemunhas. Os autores devem prestar depoimento nesta quarta-feira (20). A família busca justiça enquanto espera pela recuperação do jovem.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!