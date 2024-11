'Tour da Propina': corregedoria da PM faz ação que mira 22 policiais acusados de corrupção

A corregedoria da Polícia Militar faz ação, na manhã desta quinta-feira (7), contra 22 policiais acusados de corrupção, em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. Até o momento, 12 suspeitos foram presos. A denúncia aponta que os policiais do 20º BPM (Nova Iguaçu) extorquiram comerciantes de 54 estabelecimentos de gás e lojas de comércio. Eles levavam dos locais engradados de bebida alcoólica e, em alguns casos, saiam com frutas dos hortifrutis.