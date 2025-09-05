Traficante chamado de 'Filhote de Gabigol' sofre acidente e acaba preso no Rio

O traficante Andrei Rodrigues Carvalho, conhecido como Filhote de Gabigol, foi preso ao buscar atendimento no Hospital Federal de Bom Sucesso. Ele havia sido atropelado enquanto soltava pipa na linha amarela.

A polícia confirmou que ele era foragido da Justiça e tinha um mandado de prisão por roubo. Após um trabalho de monitoramento, Andrei já havia sido preso anteriormente por tráfico em um restaurante na Barra da Tijuca, onde exibia uma vida de ostentação nas redes sociais, incluindo carros de luxo, armamento pesado e joias de ouro.

