Traficante de armas é preso pela PF ao retirar encomenda com peças de fuzil no Rio Operação foi realizada em conjunto com a Receita Federal e os Correios; material seria destinado ao crime organizado

