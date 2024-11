Traficante de Minas é preso enquanto assiste à final da Copa do Brasil, na zona oeste Rio

Julio Martins da Silva, conhecido como "Merrão", foi preso na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro , enquanto assistia à final da Copa do Brasil em um bar no último domingo (10).

De acordo com a polícia, Julio faz parte de uma facção criminosa do tráfico de drogas do Rio, com atuação em Minas Gerais. Segundo as investigações, ele veio de Belo Horizonte e tinha uma base de operações no Complexo do Alemão, na zona norte da cidade, com os traficantes Pezão e Professor. O bandido já estava expandindo as rotas do tráfico para o Pará.

O criminoso já havia sido preso em 2015, em Minas Gerais, por tráfico de drogas. Dessa vez, ele foi autuado novamente pelo mesmo crime e também por uso de documento falso.