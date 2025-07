Traficante foragido do RN é preso na Vila Kennedy, zona oeste do Rio de Janeiro

O traficante Douglas William Barbosa da Rocha, de 30 anos, foragido da Justiça do Rio Grande do Norte, foi preso no entorno da Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro . Ele tentou fugir em uma motocicleta pela estrada Guandu do Sena, em Bangu.

Durante a fuga, abandonou a moto e o celular roubados. Um policial ficou ferido levemente na mão. Douglas possui passagens por tráfico de drogas e roubo, além de um mandado por homicídio. Ele está à disposição da Justiça na delegacia de Bangu.

aqui!