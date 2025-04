Um traficante procurado no Espírito Santo foi preso na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro . De acordo com as investigações, ele se escondia no Complexo do Alemão e gostava de se exibir com armas e drogas nas redes sociais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!