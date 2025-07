Traficantes atacam policiais em Manguinhos; imagens mostram o Confronto

Durante operação da Polícia Civil no complexo de Manguinhos, no Rio de Janeiro , houve um intenso tiroteio quando policiais tentavam cumprir mandados contra roubos de veículos e cargas. Traficantes atacaram os policias, resultando na prisão de dois homens por receptação e posse ilegal de armas.

A situação gerou pânico entre os motoristas que passavam pela região no momento do confronto. A operação continua durante a manhã desta quinta-feira (31), com diversas apreensões já realizadas.

aqui!