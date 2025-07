Traficantes rivais entram em confronto durante tentativa de invasão no Complexo da Pedreira

No Complexo da Pedreira, em Costa Barros, zona norte do Rio de Janeiro , traficantes do Comando Vermelho tentaram invadir a área dominada pelo Terceiro Comando Puro. Tiros foram ouvidos enquanto moradores se preparavam para dormir e muitos buscaram abrigo. A Polícia Militar está monitorando a situação e pode reforçar o policiamento. Na semana anterior, uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de dez pessoas e fechamento de ferros velhos clandestinos relacionados ao tráfico.

aqui!