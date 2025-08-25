Traficantes rivais entram em confronto no Complexo da Pedreira, zona norte do Rio

Na madrugada de domingo (24), um intenso confronto ocorreu no Complexo da Pedreira, na zona norte do Rio de Janeiro . Moradores relataram disparos e barricadas incendiadas. O conflito envolveu facções rivais: o Terceiro Comando Puro e o Comando Vermelho. A situação gerou tensão entre todos que circulam pela área. A Polícia Militar está presente na avenida Pastor Martin Luther King com um blindado e viaturas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!