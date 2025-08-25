Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
RJ no Ar

Traficantes rivais entram em confronto no Complexo da Pedreira, zona norte do Rio

Moradores relataram disparos e barricadas incendiadas; conflito envolveu facções Terceiro Comando Puro e Comando Vermelho

RJ no Ar|Do R7

Na madrugada de domingo (24), um intenso confronto ocorreu no Complexo da Pedreira, na zona norte do Rio de Janeiro. Moradores relataram disparos e barricadas incendiadas. O conflito envolveu facções rivais: o Terceiro Comando Puro e o Comando Vermelho. A situação gerou tensão entre todos que circulam pela área. A Polícia Militar está presente na avenida Pastor Martin Luther King com um blindado e viaturas.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • rio-de-janeiro-cidade
  • CV (Comando Vermelho)
  • PM (Polícia Militar)
  • RecordPlus
  • Terceiro Comando Puro
  • Tiroteio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.