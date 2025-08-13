Traficantes rivais entram em confronto no morro do Fubá, zona norte do Rio

Um confronto ocorreu no morro do Fubá, no Campinho, zona norte do Rio de Janeiro , envolvendo traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro. O tiroteio durou várias horas, obrigando moradores a se abrigarem em suas casas. Uma bala perdida atingiu uma residência a cerca de dois quilômetros de distância, demonstrando o poder bélico dos fuzis utilizados. A Polícia Militar reforçou a segurança na área e agentes de inteligência estão investigando possíveis esconderijos dos envolvidos.



