Traficantes rivais entram em confronto no morro do Fubá, zona norte do Rio

Tiroteio entre criminosos do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro durou horas; a Polícia Militar reforçou a segurança na área

RJ no Ar|Do R7

Um confronto ocorreu no morro do Fubá, no Campinho, zona norte do Rio de Janeiro, envolvendo traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro. O tiroteio durou várias horas, obrigando moradores a se abrigarem em suas casas. Uma bala perdida atingiu uma residência a cerca de dois quilômetros de distância, demonstrando o poder bélico dos fuzis utilizados. A Polícia Militar reforçou a segurança na área e agentes de inteligência estão investigando possíveis esconderijos dos envolvidos.

  • CV (Comando Vermelho)
  • PM (Polícia Militar)
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Terceiro Comando Puro
  • Tiroteio

