Traficantes rivais trocam tiros no morro do Fubá, zona norte do Rio Criminosos do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro entram em confronto durante a noite e madrugada

RJ no Ar|Do R7 27/06/2025 - 09h01 (Atualizado em 27/06/2025 - 09h01 ) twitter

