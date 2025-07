Traficantes sequestram ônibus e incendeiam barricadas em São João de Meriti

Traficantes do morro da Bacia do Éden, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro , promoveram um protesto na avenida Getúlio de Moura, sequestrando e virando dois ônibus para bloquear o trânsito, durante a noite de quarta-feira (24). A ação foi uma resposta à morte de um adolescente de 13 anos, supostamente filho de um chefe do tráfico da região.

Barricadas com fogo aumentaram a tensão no local, forçando motoristas a dirigirem na contramão. A Polícia Militar foi acionada para desobstruir as vias, onde também se reuniam motos paradas e moradores assistindo à situação. A PM ainda não comentou o caso.

