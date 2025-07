Traficantes sequestram ônibus e usam como barricada durante operação da PM no Complexo da Pedreira

Policiais militares do 41° BPM (Irajá) realizam uma operação no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro , nesta segunda-feira (14). A ação tem como objetivo reprimir a movimentação de criminosos envolvidos na prática de roubos de cargas e veículos, nos principais acessos à comunidade. Até o momento, nove traficantes foram presos e cinco fuzis foram apreendidos.

A operação também visa coibir a movimentação de indivíduos ligados às disputas territoriais em diferentes pontos da zona norte da Capital, além da retirada de barricadas e obstáculos físicos, com o objetivo de garantir o direito de ir e vir da população local, bem como a entrada de veículos de concessionárias de serviços públicos essenciais.

