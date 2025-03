Traficantes voltam a atravessar ônibus em vias do Engenho Novo durante a noite de terça-feira (25)

Criminosos usaram ônibus para bloquear ruas do Engenho Novo, na zona norte do Rio, durante a noite de terça-feira, como resposta a operações da Polícia Militar. Na Rua Araújo Leitão e na Rua Barão de Bom Retiro, coletivos foram atravessados por bandidos que roubaram as chaves e obstruíram o trânsito. Na Avenida 24 de Maio, outro bloqueio foi feito. No total, nove ônibus foram sequestrados.

O aumento do patrulhamento ocorreu devido a tentativas de invasão de traficantes do morro São João ao morro dos Macacos, controlada por uma facção rival.

