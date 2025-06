Transtornos nos trens da Supervia afetam passageiros em três ramais na manhã desta quarta-feira (4)

Passageiros enfrentaram transtornos, na manhã desta quarta-feira (4), devido a uma falta de energia que afetou os trens da Supervia com destino a Japeri, Santa Cruz e Deodoro. A situação começou na estação de São Francisco Xavier. Os trens pararam temporariamente, e alguns passageiros precisaram descer nos trilhos.

Após o ocorrido, funcionários foram acionados para ajudar os usuários. O ramal de Santa Cruz e Japeri já opera com expressos, enquanto o ramal Deodoro ainda funciona com paradores. Técnicos da Supervia estão investigando as causas do incidente.

