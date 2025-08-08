Treinamento da Polícia Militar simula situações reais de combate a criminosos no Rio

Policiais militares da região metropolitana do Rio de Janeiro participam de um treinamento no Centro de Instrução Especializado em Armamento e Tiro para aprimorar técnicas avançadas de tiro. O exercício simula situações cotidianas com distâncias de 3 a 20 metros, respeitando normativas sobre o uso da força para minimizar danos colaterais. A policial Rafael destaca a importância do curso: "Estamos nos atualizando com os procedimentos operacionais padrões, o que é bastante proveitoso para nossa prática diária", afirma. O treinamento inclui ainda resgate durante confrontos e é um aperfeiçoamento contínuo na carreira dos agentes.



