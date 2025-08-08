Treinamento da Polícia Militar simula situações reais de combate a criminosos no Rio
Agentes participam de exercícios práticos em centro especializado para aprimorar técnicas de tiro
Policiais militares da região metropolitana do Rio de Janeiro participam de um treinamento no Centro de Instrução Especializado em Armamento e Tiro para aprimorar técnicas avançadas de tiro. O exercício simula situações cotidianas com distâncias de 3 a 20 metros, respeitando normativas sobre o uso da força para minimizar danos colaterais. A policial Rafael destaca a importância do curso: "Estamos nos atualizando com os procedimentos operacionais padrões, o que é bastante proveitoso para nossa prática diária", afirma. O treinamento inclui ainda resgate durante confrontos e é um aperfeiçoamento contínuo na carreira dos agentes.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas