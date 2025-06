Três criminosos são baleados e presos pela PRF após perseguição em Duque de Caxias

Uma perseguição envolvendo a Polícia Rodoviária Federal ocorreu no centro de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro . Um carro preto com três criminosos fugiu em alta velocidade e colidiu com outro veículo na rua Major Correia de Mello, levando a uma troca de tiros.

Estudantes e pedestres em pânico buscaram abrigo. Os criminosos foram baleados, rendidos pela PRF e encaminhados à delegacia, autuados por roubo de veículo, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, resistência à prisão e tentativa de homicídio. Se condenados, podem cumprir até 36 anos de prisão. A ação resultou na recuperação do carro roubado, duas pistolas, munição e uma arma de brinquedo.

