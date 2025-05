Três escolas são fechadas no morro do Juramento durante operação policial

A Polícia Militar realiza uma operação no morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, zona norte do Rio de Janeiro , em resposta ao violento confronto entre facções que resultou em uma mulher baleada na cabeça. A ação é conduzida pelo 41º Batalhão de Irajá e busca conter a disputa territorial entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro.

A mulher, atingida por uma bala perdida, permanece internada em estado grave. Três escolas localizadas na região foram fechadas durante a ação. As operações se estendem também ao morro do Fubá, em Cascadura, também na zona norte, visando controlar a escalada de violência nessas comunidades.

aqui!