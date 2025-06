Três ladrões são presos em flagrante por furto de cabos em túnel de Niterói

Um grupo de bandidos foi flagrado furtando cabos no túnel Raul Veiga, em Niterói, no Rio de Janeiro. As câmeras da NITTrans capturaram o momento em que três indivíduos utilizavam ferramentas para retirar os materiais.

Ao perceberem a chegada das viaturas da guarda municipal, tentaram fugir. No entanto, todos foram abordados e presos após a intervenção do centro integrado de segurança pública local.

aqui!