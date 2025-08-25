Três traficantes foragidos da Justiça do Mato Grosso são presos em Copacabana

Três indivíduos ligados ao tráfico do Mato Grosso foram presos em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro . Policiais militares e agentes de uma delegacia do Mato Grosso realizaram a detenção. Entre os presos estava Bruno Amorim, procurado desde 2023 após participar da fuga de um presídio em MT. Os três foram levados para a delegacia local e aguardam audiência de custódia nesta segunda-feira.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!