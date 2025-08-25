Logo R7.com
Três traficantes foragidos da Justiça do Mato Grosso são presos em Copacabana

Policiais militares e agentes de uma delegacia do MT detêm criminosos ligados ao Comando Vermelho

RJ no Ar|Do R7

Três indivíduos ligados ao tráfico do Mato Grosso foram presos em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Policiais militares e agentes de uma delegacia do Mato Grosso realizaram a detenção. Entre os presos estava Bruno Amorim, procurado desde 2023 após participar da fuga de um presídio em MT. Os três foram levados para a delegacia local e aguardam audiência de custódia nesta segunda-feira.

