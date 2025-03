Tubarão ameaçado de extinção é flagrado pela primeira vez no mar de Ipanema

Um grupo de pesquisadores encontrou um tubarão-mako no mar de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro . A aparição registrada em vídeo é a primeira da espécie observada na região. Especialistas afirmaram que o animal não representa risco aos humanos.

O nome científico do tubarão-mako é Isurus oxyrinchus, que está classificado como ameaçado de extinção. O pesquisador destacou a importância do registro, pois a presença da espécie representa uma esperança para a conservação.



