Tubarão-galha-preta aparece em canal da Barra da Tijuca

Um tubarão-galha-preta foi encontrado em um canal na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro . A fêmea adulta estava debilitada e não resistiu após ter sido encontrada.

O biólogo marinho Augusto Machado, do projeto Ilhas do Rio, explicou que essa espécie se alimenta de peixes, moluscos e crustáceos.