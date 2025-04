Turista é baleado em tentativa de assalto na zona portuária do Rio

Um turista de Minas Gerais foi baleado durante uma tentativa de assalto no Pier Mauá, na região portuária do Rio de Janeiro , durante a manhã do último domingo (6).

Vinícius Cardoso Moreira Dias, que estava com a esposa e os pais, resistiu ao furto de um cordão de ouro e foi atingido por dois tiros. Vinícius foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar e sua recuperação é estável.

O criminoso fugiu, mas foi capturado pela polícia após entrar no morro do Pinto. O caso está sendo investigado pela delegacia do Centro do Rio.

