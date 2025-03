Universitário baleado por PM da reserva recebe alta após uma semana internado no Rio

O universitário Igor Mello de Carvalho , baleado por um policial militar reformado, recebeu alta do Hospital Getúlio Vargas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro , após uma semana internado. Igor foi baleado nas costas enquanto voltava para casa em uma moto de aplicativo. Segundo o depoimento do militar, ele teria confundido o estudante e o motorista do veículo com criminosos que haviam roubado o celular de sua ex-esposa momentos antes.

O motorista da moto sofreu ferimentos leves.

O universitário precisou passar por cirurgia. Ele perdeu um rim e teve outros órgãos comprometidos.

Nas redes sociais, o universitário agradeceu por todo o apoio que recebeu. O PM e sua ex-esposa são investigados por tentativa de homicídio, após terem incitado o disparo com base em um engano.

