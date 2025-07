Vasco e Grêmio ficam no empate em São Januário pelo Brasileirão

O jogo entre Vasco e Grêmio foi realizado em São Januário, pela 15ª rodada do Brasileirão. Ambas as equipes entraram pressionadas. O primeiro tempo teve tentativas de gol sem sucesso, até que o Vasco marcou um gol, mas anulado por impedimento. No segundo tempo, Lucas Freitas abriu o placar para o Vasco e Gustavo Martins empatou para o Grêmio. O resultado final foi 1 a 1. O Vasco agora tem 14 pontos e enfrentará o Inter; o Grêmio soma 17 pontos e jogará contra o Palmeiras.



