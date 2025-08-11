Vasco empata com Atlético Mineiro e continua na zona de rebaixamento do Brasileirão

O jogo entre Vasco e Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, terminou empatado em 1 a 1, em São Januário. O gol do Atlético foi marcado por Gabriel Menino logo no início da partida. O Vasco igualou com um pênalti batido por Vegetti, ainda no primeiro tempo. A partida teve boas chances para ambos os lados, mas não resultou em mais gols. Com o resultado, o Vasco continua na zona de rebaixamento enquanto tenta recuperar a confiança da torcida.



