Vasco goleia Santos no Morumbi e sai da zona de rebaixamento do Brasileirão

O Vasco goleou o Santos por 6 a 0, no Morumbi, voltando a vencer após cinco rodadas, e deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão. Quase 55 mil torcedores assistiram Lucas Piton abrir o placar de cabeça. No segundo tempo, David ampliou com um belo gol após cruzamento de Piton. Coutinho marcou o terceiro, e Rayan fez o quarto de pênalti. Coutinho novamente e Tchê Tchê finalizaram o marcador. Após o jogo, o técnico Cleber Xavier foi demitido do Santos. A vitória foi celebrada pelo técnico do Vasco como uma justa recompensa pelo esforço contínuo dos jogadores.



