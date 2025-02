Vazamento de adutora alaga ruas e casas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

O vazamento da adutora ocorreu por volta das 2h da manhã desta terça-feira (11), alagando rapidamente as ruas do bairro Quilômetro 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Moradores acordaram assustados com a enxurrada invadindo suas casas. Para piorar, até uma cobra foi flagrada circulando entre os alagamentos.

A dona de casa Dalva Maria da Silva mostrou os estragos: móveis destruídos, eletrodomésticos danificados e um rastro de lama pela casa. Já na residência de Daniele Maria da Silva Lourenço, o quintal ficou tomado por duas televisões inutilizadas pela água. Equipes do Corpo de Bombeiros de Seropédica foram acionadas, e por volta das 3h30, a empresa responsável pelo abastecimento de água conseguiu fechar a adutora. Mas os estragos já estavam feitos, deixando prejuízos para dezenas de famílias.

A Águas do Rio informa que o reparo na tampa de acesso à tubulação no KM 32 não se trata de manutenção complexa e não há mais vazamento de água no local. O trabalho seguirá em andamento ao longo da tarde desta terça-feira (11).

Equipes da concessionária estão no local realizando a limpeza das ruas e de casas atingidas pela a água. Equipes da Responsabilidade Social estão levantando os danos materiais nas residências e prestando todo o apoio aos moradores.

A concessionária informou ainda que o fornecimento de água em Nova Iguaçu e outras áreas da Baixada e capital está afetado hoje por conta da manutenção da Cedae e não tem relação com o incidente no KM32.