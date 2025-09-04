Vereador Denilson Nogueira é morto a tiros em Paty do Alferes

O vereador Denilson Nogueira, conhecido como Ligeirinho, foi encontrado morto a tiros dentro de seu carro, no bairro Arcozelo, em Paty do Alferes, no Rio de Janeiro . Ele estava em seu terceiro mandato e era membro do partido Solidariedade. Este é o segundo assassinato de um vereador na cidade em menos de dois anos. A investigação da polícia aponta para a possibilidade de crime político.



