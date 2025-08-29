VÍDEO: Agente do Degase reage a assalto e deixa bandidos feridos após troca de tiros no Rio

Um agente do Degase (Departamento Geral de Ações Sócio Educativas), de 58 anos, foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta na rua Santos Titara, no bairro Todos os Santos, na zona norte do Rio de Janeiro . Ao entregar sua moto, ele se abrigou atrás de um carro e reagiu ao assalto, disparando contra os bandidos. Mesmo feridos, eles fugiram do local. Lucas Mendonça Moreira, um dos criminosos, foi capturado após procurar atendimento médico e passar por cirurgia no Hospital Salgado Filho, enquanto o outro bandido segue foragido. O caso foi registrado pela Polícia Civil, que continua as investigações.



