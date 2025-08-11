VÍDEO: Bandidos roubam carro de casal na zona norte do Rio

Um casal foi abordado por criminosos enquanto tentava estacionar o veículo na rua Bento Gonçalves, no Engenho de Dentro, zona norte do Rio de Janeiro , durante a madrugada do último sábado (9). As câmeras registraram a ação dos bandidos que chegaram em uma moto. Um dos assaltantes revistou a mulher e o outro pegou o carro. Os ladrões fugiram levando o veículo e os pertences das vítimas.



