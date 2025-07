Vídeo: Bandidos roubam carro de família e deixam uma vítima baleada em Duque de Caxias

Bandidos armados roubaram o carro de uma família no Parque Lafaiete, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro . Imagens das câmeras de segurança mostram os criminosos rendendo as vítimas enquanto mexiam no porta-malas do veículo. Durante a ação, uma pessoa foi baleada, e um homem tentou socorrê-la. A família foi levada ao hospital pelos Bombeiros. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os responsáveis pelo crime na região.



