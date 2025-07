Vídeo: Comboio de criminosos é flagrado na comunidade do Catiri, em Bangu

Um comboio de criminosos foi flagrado por um drone na comunidade do Catiri, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro . O controle do local passa por um confronto entre traficantes e milicianos. Os carros passaram por uma viatura da Polícia Militar, que não realizou abordagem. O Comandante Geral da PM determinou que os envolvidos sejam ouvidos pela corregedoria. A delegacia de Bangu também investiga o caso.

