VÍDEO: Dono de bar no Méier espanca clientes após reclamação sobre demora no atendimento

A confusão em um bar na rua Dias da Cruz, no Méier, zona norte do Rio de Janeiro , começou quando uma cliente idosa, Dona Lili, reclamou do atraso na entrega das bebidas. A partir daí, a gerente do estabelecimento, que é esposa do dono, agrediu a aniversariante. O proprietário do bar também se envolveu na briga, agredindo outros clientes. Um idoso desmaiou após levar socos no rosto e outros funcionários continuaram a atacá-lo com chutes na cabeça. Márcio foi socorrido com ferimentos e precisou receber cinco pontos. O caso está sendo investigado pela 26ª DP do Meier.

