VÍDEO: Dupla de ladrões é presa após roubar cordão de idoso na Tijuca

Na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro , uma dupla de ladrões foi presa após roubar o cordão de um idoso, durante a tarde de quarta-feira (6). Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima teve o objeto arrancado enquanto estava parada na rua General Roca. Agentes do Segurança Presente foram acionados e prenderam os suspeitos na rua Santo Afonso. Um dos presos havia saído da cadeia na manhã do mesmo dia.



