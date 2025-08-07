VÍDEO: Dupla de ladrões é presa após roubar cordão de idoso na Tijuca
Criminosos foram capturados por agentes de segurança após ação registrada por câmeras; um dos bandidos havia saído da prisão na manhã do mesmo dia
Na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, uma dupla de ladrões foi presa após roubar o cordão de um idoso, durante a tarde de quarta-feira (6). Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima teve o objeto arrancado enquanto estava parada na rua General Roca. Agentes do Segurança Presente foram acionados e prenderam os suspeitos na rua Santo Afonso. Um dos presos havia saído da cadeia na manhã do mesmo dia.
