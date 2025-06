Vídeo: Explosão de cilíndro de gás mata motorista e frentista em posto de gasolina no Rio

Uma câmera de segurança de um posto de gasolina, no centro do Rio de Janeiro , registrou o momento que um cilíndro de GNV explodiu, vitimando o motorista do veículo e o frentista que o abastecia, durante a madrugada de sábado (7).

Os dois homens estavam próximos do carro e foram arremessados com a explosão. Eles sofreram graves ferimentos, chegaram a ser levados para o hospital, mas não resistiram e faleceram.

Durante abastecimentos com GNV, a regra diz que motoristas devem desembarcar e se afastar do veículo.