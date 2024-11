VÍDEO: Homem pega 'carona' em traseira de caminhão e é arrastado na ponte Rio-Niterói

Um vídeo flagrou o momento em que um homem foi arrastado na ponte Rio-Niterói após pegar uma "carona" na traseira de um caminhão. Segundo a Ecoponte, concessionária que administra a via, as equipes identificaram o caso na noite de segunda-feira (18). Ele foi removido do local e deixado na praça de pedágio. O homem foi atendido pela equipe médica da empresa e encaminhado para o Hospital de Jurujuba, Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro .