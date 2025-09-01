VÍDEO: Imagem mostra o momento em que policial penal atira em entregador na Taquara, Rio de Janeiro
Entregador foi ferido no pé ao se recusar a subir até o apartamento; agente está preso
Um policial penal foi preso após atirar no pé de um entregador de lanches que se recusou a subir até seu apartamento. O incidente ocorreu na portaria do prédio onde mora o agente José Rodrigo da Silva Ferrarini.
A vítima foi levada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge e recebeu alta. O caso está registrado na delegacia da Taquara e testemunhas serão ouvidas.
O policial foi autuado por tentativa de homicídio qualificado e ficará afastado por 90 dias da SEAP.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas