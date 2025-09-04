VÍDEO: Motociclista de aplicativo tem moto roubada na porta de casa em Nova Iguaçu

Um motociclista de aplicativo teve sua moto roubada em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro , durante a noite da última terça-feira (2). Ele estava retornando para casa com a esposa quando foi abordado por dois ladrões em outra moto. O crime foi registrado por câmeras de segurança. A moto era a principal fonte de renda da família e ainda não estava quitada. O caso foi registrado na delegacia local. O motociclista enfrenta incertezas sobre o retorno ao trabalho devido à situação do seguro e da reposição do veículo. Iago expressou sua frustração: "É um sinal de impotência. A gente trabalha tanto e, em um minuto, eles roubam nosso sonho."



