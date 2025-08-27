VÍDEO: Motorista foge após atropelar dois jovens em Duque de Caxias

A polícia investiga um acidente ocorrido no dia 5 de julho no cruzamento entre cinco ruas do bairro Parque Lafaiete, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro . Um carro preto atingiu duas pessoas que estavam em uma moto. O motorista não prestou socorro e fugiu do local. As vítimas foram identificadas como Felipe Guedes da Silva e Mateus de Souza Pimentel. Felipe, que trabalha como motoboy, fraturou a perna direita e a mão esquerda, ficando impossibilitado de trabalhar. Ele lamenta a situação: "Tenho meus filhos, que é o mais importante, e sou o provedor. Tá difícil demais pra mim." A polícia ainda não identificou o motorista envolvido no incidente.



