Vídeo: Mulher é atacada a tiros por criminoso na Vila Militar, zona oeste do Rio

Bianca Santos Caetano, de 36 anos, foi alvejada enquanto entrava em um carro na presença do marido e dos filhos; mulher tem estado grave de saúde

RJ no Ar

Na Vila Militar, zona oeste do Rio de Janeiro, Bianca Santos Vilaça Caetano, de 36 anos, foi alvejada enquanto entrava em um carro na presença do marido e dos filhos. O atirador, vestido de preto e usando capuz, desceu de um carro azul, efetuou disparos e fugiu. Testemunhas afirmam que o veículo já havia sido visto rondando a área. A polícia está investigando o caso, considerando crime passional ou acerto de contas como motivações e analisa imagens de segurança. Bianca está em estado grave no Hospital Albert Schweitzer.

