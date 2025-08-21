Vídeo: Mulher é atacada a tiros por criminoso na Vila Militar, zona oeste do Rio

Na Vila Militar, zona oeste do Rio de Janeiro , Bianca Santos Vilaça Caetano, de 36 anos, foi alvejada enquanto entrava em um carro na presença do marido e dos filhos. O atirador, vestido de preto e usando capuz, desceu de um carro azul, efetuou disparos e fugiu. Testemunhas afirmam que o veículo já havia sido visto rondando a área. A polícia está investigando o caso, considerando crime passional ou acerto de contas como motivações e analisa imagens de segurança. Bianca está em estado grave no Hospital Albert Schweitzer.



