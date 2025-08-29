VÍDEO : 'Racha' na Barra da Tijuca termina com policial atropelado
Grupo marca corrida clandestina pelas redes sociais; motoristas envolvidos foram detidos e levados à delegacia
Um grupo foi flagrado realizando rachas na Avenida das Américas, Barra da Tijuca. Durante a abordagem da Polícia Militar, um motorista avançou contra um policial e o atropelou.
Segundo testemunhas, esses encontros são marcados online e ocorrem geralmente nas noites de quinta-feira, gerando diversas denúncias há anos.
Os motoristas envolvidos foram detidos e levados à delegacia local.
