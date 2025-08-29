Logo R7.com
VÍDEO : 'Racha' na Barra da Tijuca termina com policial atropelado

Grupo marca corrida clandestina pelas redes sociais; motoristas envolvidos foram detidos e levados à delegacia

RJ no Ar|Do R7

Um grupo foi flagrado realizando rachas na Avenida das Américas, Barra da Tijuca. Durante a abordagem da Polícia Militar, um motorista avançou contra um policial e o atropelou.


Segundo testemunhas, esses encontros são marcados online e ocorrem geralmente nas noites de quinta-feira, gerando diversas denúncias há anos.


Os motoristas envolvidos foram detidos e levados à delegacia local.

