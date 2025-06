Vinte criminosos são presos em operação que causou prejuízo de R$ 1 milhão para TCP

Durante a operação da Polícia Civil no Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro , vinte membros da facção criminosa Terceiro Comando Puro foram presos. Um deles foi Luan Lucas França do Nascimento, um militar do exército, acusado de treinar membros do TCP.

A operação resultou na apreensão de diversos armamentos, causando um prejuízo de 1 milhão de reais para a facção. Além disso, uma torre disfarçada de igreja, utilizada pelos traficantes para atirar contra helicópteros da polícia e da imprensa, foi demolida, reforçando a segurança da área.

aqui!