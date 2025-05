Vitor Belarmino se entrega após 10 meses foragido por atropelamento de fisioterapeuta

Vitor Vieira Belarmino se entregou à polícia, acompanhado por dois advogados, após ficar foragido por 10 meses. Ele é acusado pelo atropelamento e morte do fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta.

O acidente ocorreu na orla do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro , com o veículo em alta velocidade, acima de 100 km/h. Bellarmino vai responder por homicídio doloso com agravante de omissão de socorro.

aqui!