Thomaz Naves, diretor da Record Rio, é um dos 10 premiados no Top 50 Executivos de Destaque em Vendas e Marketing de 2024 Naves foi eleito durante o Sales & Marketing Executive Summit 2024, evento exclusivo que reuniu agora à noite mais de 200 líderes de Vendas e Marketing no WTC São Paulo Rio de Janeiro|Do R7 14/08/2024 - 20h29 (Atualizado em 14/08/2024 - 20h42 ) ‌



Thomaz Naves é Diretor Comercial e de Marketing na Record Rio Thomaz Malan

Thomaz Naves, Presidente da ABMN, Associação Brasileira de Marketing & Negócios, e Diretor Comercial e de Marketing da Record Rio, foi um dos vencedores do prêmio Top 50 Executivos de Destaque em Vendas e Marketing de 2024, promovido pelo 7th Experience.

O evento Sales & Marketing Executive Summit 2024 aconteceu agora à noite, reunindo mais de 200 líderes de Vendas e Marketing no WTC São Paulo. Destinado a CMOs, VPs, diretores e heads das áreas, o encontro foi uma das maiores concentrações de conhecimento estratégico, inovação e networking de alto nível do setor.

O evento, promovido pela 7th Experience, anunciou também a nomeação do “Top 50 Executivos de Destaque em Vendas e Marketing de 2024″. O programa reconheceu os líderes de Vendas e Marketing que, nos últimos 12 meses, têm transformado suas empresas, equipes e negócios com uma abordagem diversificada e visionária. O Top 50 destaca os profissionais que se tornaram verdadeiros polivalentes no alto escalão, desempenhando um papel essencial para o sucesso de suas organizações.

O Summit trouxe à tona os principais cases de sucesso recentes, explorando as tendências emergentes e as inovações tecnológicas que estão moldando o futuro das vendas e do marketing B2B e B2C. Renomados palestrantes, entre eles executivos de empresas líderes de mercado, compartilharam insights práticos e aplicáveis sobre os desafios e as oportunidades que definem o cenário competitivo atual.

Serviço: Data: 14 de agosto de 2024

Local: WTC São Paulo

Público-alvo: Líderes e executivos de Vendas e Marketing

Inscrições: https://smexecutivesummit.com.br/