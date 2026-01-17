Argentina tem passaporte retido e 'ganha' tornozeleira por racismo no Rio
Mulher recebeu ordem judicial de não deixar o país e está à disposição da Justiça brasileira
Agostina Paez, de 29 anos, foi flagrada imitando um macaco contra vítima na saída de uma boate em Ipanema; mulher recebeu ordem judicial de não deixar o país
Últimas
Eventos de samba e pagode agitam o final de semana no Rio de Janeiro
Neste sábado (17), acontecem o projeto "Samba de Verão", no Casarão do Firmino, na Lapa, e o show "Os Pagodes que a Gente Gosta", na quadra da Portela
VÍDEO: Miliciano é executado por criminosos encapuzados em Nova Iguaçu (RJ)
Cristiano Lima de Oliveira, conhecido como Jiraya, foi assassinado após ser interceptado em seu carro; supostos rivais usavam fuzis e uniformes da Polícia Civil
Imagens mostram brigadistas no início de incêndio em shopping da Tijuca; funcionários ajudam
Após vistorias, shopping recebe autorização para reabrir de forma gradual e parcial, mesmo com duas mortes e denúncias de falhas no sistema de incêndio
Jovem de 19 anos é presa após ser reconhecida como assaltante no Grajaú, zona norte do Rio
Júlia de Lima Lessa se apresentou aos policiais, alegando ter sido roubada, mas uma das vítimas dos assaltos a identificou como integrante da quadrilha
Clínica clandestina é fechada em Niterói durante operação conjunta
Prefeitura, Polícia Civil e Vigilância Sanitária interditam estabelecimento que funcionava sem licença
Polícia resgata crianças obrigadas a vender balas em shopping de Nova Iguaçu; pais são detidos
Investigação começou após denúncias de funcionários sobre a quantidade de menores desacompanhados no estabelecimento
MP investiga irregularidades em empresa de ônibus após paralisação no Rio de Janeiro
Investigação inclui problemas mecânicos, estado de conservação e condições operacionais dos veículos
Sete traficantes são presos durante operação policial em Belford Roxo, na Baixada Fluminense
Ação da PM evitou um confronto entre facções no Complexo do Castelar; agentes apreenderam armas e um drone usado para monitoramento das forças de segurança
PM prende cinco criminosos em operação na comunidade do Lixão, em Duque de Caxias (RJ)
Durante ação, foram apreendidos pistolas, munições, drogas, rádios de comunicação e celulares
Chefe do tráfico do CV da Bahia é preso em ação policial nesta sexta no Rio
Investigado por uma série de crimes, incluindo o homicídio de um policial militar, o suspeito foi encontrado escondido na Gardênia Azul
Motorista de ônibus e motociclista se envolvem em briga de trânsito no Leblon, zona sul do Rio
Motorista da linha 553 arrastou a moto por vários metros; motociclista agrediu condutor e danificou ônibus
Polícia afirma que Complexo do Chapadão virou centro operacional do Comando Vermelho
Polícia Civil cumpriu 51 mandados de busca e apreensão; cinco criminosos foram presos e armas e veículos apreendidos
Banhista é atropelado por moto aquática na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio
Divisórias foram instaladas para evitar novos acidentes na Praia dos Amores
Polícia Militar apreende seis menores após roubos na praia do Recreio, zona sudoeste do Rio
Operação foi coordenada após relatos de crimes na área; agentes usaram motos e quadriciclo para cercar e capturar os suspeitos