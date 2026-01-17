Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Argentina tem passaporte retido e 'ganha' tornozeleira por racismo no Rio

Mulher recebeu ordem judicial de não deixar o país e está à disposição da Justiça brasileira

Rio de Janeiro|Do R7

  • Google News

Agostina Paez, de 29 anos, foi flagrada imitando um macaco contra vítima na saída de uma boate em Ipanema; mulher recebeu ordem judicial de não deixar o país

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.