Assassino de jovem em Gravataí (RS) é capturado pela polícia em Goiânia (GO) O acusado é responsável pelo homicídio de Maria Eduarda Duarte Costa, de 20 anos, mês passado Balanço Geral RS|Do R7 04/06/2025 - 19h01 (Atualizado em 04/06/2025 - 19h01 ) twitter

O criminoso investigado pela morte de Maria Eduarda Duarte Costa, de 20 anos, foi transferido para Porto Alegre (RS) após ser capturado em Goiânia (GO). O homicídio ocorreu no mês passado em Gravataí. Após a tentativa de fuga para o centro do país, ele foi encontrado na casa de familiares. Agora, ele está em solo gaúcho para enfrentar as medidas judiciais. A polícia destaca que ele deve arcar com os custos de sua fuga.