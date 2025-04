Ataque de abelhas em evento tradicional deixa 30 feridos em Ivoti (RS) As autoridades locais, junto com um apicultor, planejam a remoção segura do enxame Balanço Geral RS|Do R7 28/04/2025 - 18h09 (Atualizado em 28/04/2025 - 18h09 ) twitter

Um ataque de abelhas durante a 12ª Cavalgada da Amizade em Ivoti, no Vale dos Sinos (RS), resultou em mais de 30 pessoas feridas e a morte de um cavalo.

O incidente ocorreu próximo a um tronco no qual um enxame estava alojado. As autoridades locais, junto com um apicultor, planejam a remoção segura do enxame.

O Secretário de Meio Ambiente enfatizou que o local é seguro e que medidas estão sendo tomadas para evitar novos incidentes. O evento, que é tradicional na região, não teve seu calendário afetado.

As vítimas já foram liberadas dos hospitais e estão se recuperando.