'Café fake': Anvisa proíbe venda de três marcas do produto Após análises, foram encontradas impurezas como pedras, galhos e toxinas Balanço Geral RS|Do R7 11/06/2025 - 14h05 (Atualizado em 11/06/2025 - 14h05 )

A Anvisa proibiu a venda de três marcas do chamado ‘café fake’ após análises revelarem impurezas como pedras, galhos e toxinas. Consumidores, como dona Nininha, relatam diferenças no sabor ao optar por produtos mais baratos. A indústria brasileira de café certifica produtos com um selo de qualidade, garantindo que não ultrapassem 1% de impurezas. A reportagem destaca a importância de buscar selos de pureza para garantir a qualidade do café consumido.